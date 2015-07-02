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الشيخ ميزو: العلاقات الجنسية بين غير المتزوجين فاحشة وليست "زنا"

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الشيخ ميزو: العلاقات الجنسية بين غير المتزوجين فاحشة وليست "زنا" الشيخ ميزو: العلاقات الجنسية بين غير المتزوجين فاحشة وليست "زنا"
اعتبر محمد عبد الله نصر، المعروف إعلاميًا بـ"الشيخ ميزو"، العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة غير المتزوجين بأنها فاحشة وليست زنا، قائلاً: "التراث يقول إن الزنا هو إيلاج ذكر الرجل فى فرج المرأة وعلاقات العزاب ليس بينها الإيلاج، إذاً التراث أباح العلاقة كاملة دون الإيلاج"، مضيفاً إن "العلاقات الجنسية الكاملة بين الرجل والمرأة بين غير المتزوجين يتم عقابهم دينيا حسب المورثون والشرع الصحيح جعل العقوبة تقديرية للقاضى ونوصف ذلك على أنه فاحشة وليس زنا".

كما أعرب محمد عبد الله نصر فى حواره مع الإعلامى طونى خليفة ببرنامج "بدون مكياج" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، عن سعادته بلقب "الشيخ ميزو"، قائلاً: "الشيخ ميزو كنت أعتبره ذما وأعتبره الآن مدحاً".

وتابع: كل واحد منا يحمل رسالة الله ويبلغها للناس فهو رسول، وكل واحد فيه شىء من الطهارة والنقاء فهو فى ساحة النبوة، وأنا جوايا طفل صغير وأبيض معنديش اتنين".

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