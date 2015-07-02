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رئيس جامعة الإسكندرية: 145 ممرضة مكلفة رفضن العمل ونحتاج 231

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رئيس جامعة الإسكندرية: 145 ممرضة مكلفة رفضن العمل ونحتاج 231 رئيس جامعة الإسكندرية: 145 ممرضة مكلفة رفضن العمل ونحتاج 231
قال الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، نحتاج 231 ممرضا لكى تعمل مستشفى الجامعة بكامل طاقتها، ومشكلة التمريض ليست فقط فى جامعة الإسكندرية، لكنها مشكلة مزمنة فى على مستوى جامعات مصر.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع أن ذلك جاء بسبب ضعف الراتب الذى يتقاضاه طاقم التمريض مقابل مهنتهم فمعظم الممرضات يفضلن الإعارة الخارجية أو العمل فى القطاع الخاص بسبب ضعف الرواتب، وبعد عرض المشكلة على وزارة الصحة كلفت عدد 145 ممرضة فى الفترة الأخيرة للعمل بمستشفى سموحة ولم نحضر منهن أحد والنتيجة كانت صفر، ما زاد العبء علينا لأن هناك نقص فى عدد الممرضات وما نقوم به هو تدوير العمل فى جميع مستشفيات الجامعة وتوزيع الممرضات حسب جدول على جميع أفرع المستشفيات.

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مصر 365

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