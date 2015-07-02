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رئيس جامعة الإسكندرية: اغتيال نائب عام مصر لا يمت للإسلام بصلة

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رئيس جامعة الإسكندرية: اغتيال نائب عام مصر لا يمت للإسلام بصلة رئيس جامعة الإسكندرية: اغتيال نائب عام مصر لا يمت للإسلام بصلة
قال الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، إن ماحدث للمستشار هشام بركات النائب العام عمل خسيس لا يرتكبه مصرى أو مسلم، لأن العنف والإرهاب لا يمت للإسلام فى شىء.

وأضاف رئيس الجامعة على هامش عزاء المستشار هشام بركات بنادى قضاة الإسكندرية، أن أساتذة الجامعة المنتمين لجماعة الإخوان أو غيرها يتم التعامل معهم بأقوالهم وأفعالهم وطالما هو ممتثل للتقاليد والأعراف الجامعية يتم قبوله ولو حاد عنها ينال عقابه طبقاً للوائح الجامعة.

وأكد زهران، أن فكرة إعطاء محاضرات أكاديمية لطلاب الجامعة عن الولاء لا توصل الرسالة أبداً لأن الولاء يولد مع الشخص ويكبر معه بأفعاله وأفعال المحيطين به، مشيراً إلى أن الجامعة تقوم بتوجيه الطلاب لتقبل الرأى والرأى الآخر بهدوء وبدون عنف وبالحجة والقناعة.

وأشار الدكتور رشدى زهران إلى أن الجامعة تقوم بمشاركة الشباب بكل الأنشطة التى تربطهم بجامعتهم وهذا يخلق نوعا من الولاء لا ينتهى بتخرجهم والدليل على ذلك أنشطة الجوالة، التى يسلمها جيل لجيل، وبمجرد انتهاء شهر رمضان سيتم عمل معسكرات شبابية تضم 4 أفواج كل فوج 500 طالب، وسيحضر عدد من المثقفين والسياسيين والتنفيذين من النادر أن يلقاهم ليصبح لدى الطالب الفرصة للتحاور مع متخذى القرار.

وعن تأمين جامعة الإسكندرية، قال زهران "مع بداية العام الجديد سنتخذ الإجراءات اللازمة وسنتعاقد مع شركة أمن سواء كانت فالكون أو غيرها للتأمين".

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مصر 365

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