رسميا - رويث ينضم إلى فياريال

(إفي): أعلن نادي فالنسيا الإسباني رسميا اليوم انتقال قلب دفاع الفريق، فيكتور رويث، إلى صفوف فياريال ليدافع عن ألوان الفريف الملقب بالغواصات الصفراء خلال الأربعة أعوام المقبلة.

يذكر أن اللاعب قد لعب معارا في صفوف فياريال خلال الموسم الماضي قبل أن يتم انتقاله خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وعلى الرغم من أن النادي لم يعلن عن التفاصيل المادية للصفقة، إلا أنها ستتكلف ما يقرب من 2.7 مليون يورو، بالإضافة إلى 300.000 أخرى كمتغيرات.

وأشار النادي في بيانه إلى أنه يريد التوجه بالشكر للاعب على تفانيه وإحترافيته طوال فترة تواجدة بين جدران النادي.

يذكر أن اللاعب الكتالوني، الذي نشأ في فرق الناشئين ببرشلونة وأونيو أسبورتيبا كورنيا، قد تعاقد مع فريق الشباب لنادي إسبانيول ولعب معه في الدوري الممتاز لعام 2009.

والتحق بصفوف فريق نابولي الإيطالي بعد عام حتى استقر به المطاف في صفوف فريق فالنسيا عام 2011. وعلى الصعيد الدولي، فقد لعب في مختلف الفئات العمرية للمنتخب الإسباني دون 17،19،21 و 23 عاما.

كما شارك اللاعب مع فالنسيا خلال الموسم الماضي في 35 مباراة، 25 في الليجا، 8 في دوري اوروبا ، و 3 مباريات في كأس الملك، محققا إجمالي 3.164 دقيقة.