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ضبط 2868 صاروخا وألعاب نارية فى حملة أمنية بمدينة طنطا

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ضبط 2868 صاروخا وألعاب نارية فى حملة أمنية بمدينة طنطا ضبط 2868 صاروخا وألعاب نارية فى حملة أمنية بمدينة طنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 2868 صاروخا وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، فى حملة أمنية قبل بيعهم للجمهور لخطورتها على مستخدميها خاصة الأطفال.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "وليد.ص" 45 سنة صاحب كشك بشارع النادى مقيم شارع طه الحكيم أول طنطا بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظورة الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها، خاصة الأطفال وباستهداف الكشك تم ضبط 1390صاروخا وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، فتحرر المحضر 13723 جنح أول طنطا، كما تمكن ضباط الإدارة من ضبط 1478 صاروخ ألعاب نارية البعض منها متعدد الطلقات والبعض الآخر محدث للصوت والشرر بحوزة مجهول صاحب فرش بشارع غياث الدين أول طنطا فر هاربا فور مشاهدته سيارة الحملة تحرر المحضر رقم 13722 جنح قسم أول طنطا، قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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