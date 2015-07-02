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ضبط عاطلين بحوزتهما 10 كيلو هيروين وبانجو قبل ترويجها بالقطامية

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ضبط عاطلين بحوزتهما 10 كيلو هيروين وبانجو قبل ترويجها بالقطامية ضبط عاطلين بحوزتهما 10 كيلو هيروين وبانجو قبل ترويجها بالقطامية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهما 10 كيلو هيروين وبانجو بالقطامية بقصد الاتجار، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام "مصطفى.ع .م" 45 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة القطامية، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 21540/2013 إمبابة – جيزة "مخدرات" بالاتجار فى المواد المخدرة واتخاذه من منطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه .

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 9.700 كيلو جرام ومبلغ مالى 360 جنيها بقصد الاتجار، وبمناقشته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط"أحمد.م.ش" 29 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة القطامية والمحكوم عليه فى القضية رقم 132252/2014 المقطم " ضرب " والمقضى فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 5/3/2015 وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 90 جرام ومبلغ مالى 120 جنيها أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبمناقشته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365