250 لاعبا يشاركون فى الدورة الرمضانية الثانية بجامعة سوهاج

للعام الثانى على التوالى، تنظم جامعة سوهاج الدورة الرمضانية، تحت رعاية الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة، والتى يشارك فيها 250 من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مقسمين إلى 17 فرقة رياضية فى مختلف الألعاب.

من جانبه أكد إسماعيل الظهرى، مدير عام رعاية الشباب، أن الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هانى جعفر وكيل كلية التربية الرياضية، قد أجريا قرعة دورة القدم الخماسى بين الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وأسفرت القرعة أن المجموعة الأولى تضم كليات "التربية الرياضية1، كلية التربية الرياضية2، الهندسة، الصيدلة"، بينا تضم المجموعة الثانية كليات" الطب البشري، الزراعة، التجارة، الطب البشري".

وأضاف الظهرى، فى تصريحات صحفية، أن الدورة تقام مجالات النشاط الرياضى ويشمل الكرة الخماسي، والطائرة وتنس الطاولة، وفى الأنشطة الثقافية والاجتماعية منها الشطرنج، وحفظ القرآن الكريم والتواشيح الدينية، المسابقات الثقافية بمشاركة 6 كليات منها التربية الرياضية والهندسة والصيدلة والطب البشرى والتجارة والزراعة والطب البيطري، مشيراً إلى أن فعاليات الدورة انطلقت منذ اليوم التاسع من شهر رمضان المعظم وتستمر حتى اليوم الحادى والعشرين من ذات الشهر، موضحاً أن الدورة ستقام على أرض ملاعب الجامعة والصالة المغطاة بالإستاد الرياضي، ومقر الأنشطة بالجامعة.

>جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشهد رئيس الجامعة الحفل الختامى للبطولة الرمضانية الثانية حيث يقوم بتسليم الكأس للفريق الفائز بالمركز الأول، ويمنح جميع المشاركين العديد من الجوائز العينية والنقدية وشهادات التقدير.