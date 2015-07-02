"الزراعة": مباحثات مع اليابان لفتح أسواقها أمام صادرات الموالح

قال الدكتور على سليمان، مستشار وزير الزراعة لشئون الحجر الزراعى والصحة النباتية، إن هناك مباحثات مصرية مع الجانب اليابانى تجرى حاليًا لفتح أسواقهم لاستقبال الصادرات المصرية من الموالح، مشيرًا إلى أن هناك وفدًا من الحجر الزراعى المصرى يزور الجانب اليابانى حاليًا حيث تم الاتفاق على تجربة بمعالجة ذبابة الفاكهة فى الموالح للتأكد من درجة خلو الموالح المصرية منها وعرض النتائج ومناقشتها مع الجانب اليابانى لفتح الأسواق اليابانية أمام صادرات الموالح.

وأكد مستشار وزير الزراعة لشئون الحجر الزراعى والصحة النباتية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فتح الأسواق اليابانية يعتبر حافزًا كبيرًا أمام الصادرات المصرية من الموالح ويرفع من معدلات التصدير، مشيرًا إلى أن الحجر الزراعى، يعمل بمنظومة حاسمة فى تشديد الرقابة على المنتجات التى يتم تصديرها إلى ما يقرب من 25 دولة، تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية منذ بداية الجنى حتى فحص الشحنات ثم الشحن من قبل خبراء متخصصين من إدارة الحجر الزراعى.

وأضاف "سليمان"، أنه منذ تصدير المنتجات الزراعية لما يقرب من 25 دولة، خاصة الموالح، لا يوجد عراقيل تواجه التصدير داخل الموانئ والمعامل، مشيرًا إلى ارتفاع حجم الصادرات الموالح لمليون و350 ألف طن الموسم الحالى، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية المصرية وخالية من أى أمراض ، وجار الشحن والتفريغ من قبل خبراء متخصصين.

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