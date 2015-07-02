ائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر" يتهم قطر وتركيا وحماس بالتورط فى حادث سيناء

اتهم ائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر " كلا من قطر وتركيا وحركة حماس بالتورط والضلوع فى الحادث الإرهابى الذى وقع أمس الاربعاء فى سيناء واستشهد فيه عدد من جنود مصر البواسل، مؤكدًا أنهم قدموا الدعم المادى واللوجيستى للعناصر الإرهابية المشاركة فى الهجوم، وأن عناصر من حماس شاركت فى هذا الهجوم الإرهابى.

وأضاف الائتلاف فى بيان له، أن الأسلحة المستخدمة فى تلك الهجمات أسلحة حديثة وصواريخ متطورة، تم تهريبها بحرًا من غزة بتمويل تركى قطرى.

وقال البيان، إن العناصر الإرهابية تم تدريبها فى معسكرات داخل غزة للقيام بتلك الجريمة الإرهابية بعد أن تم اجتماع ما بين قيادات تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية مع رئيسى المخابرات التركى والقطرى فى إسطنبول واتفقوا على تصعيد العمليات الإرهابية ضد مصر خلال الفترة المقبلة.

>وحذر البيان من أن الإرهاب سيطول كافة الدول إن لم يتم التصدى له وإدانته بشكل حقيقى وردعه من منابعه.