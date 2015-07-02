البابا تواضروس: المسيحية ليست دينًا بل حياة كاملة وسلوك

أكد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن المسيحية ليست دينًا داخل الكنيسة بل حياة كاملة وسلوكيات.

وأضاف البابا، خلال عظته الأسبوعية التى روى فيها قصة سيلا: "العبادة تمتزج بالسلوك ودورك قد يكون صغيرًا ولكن شأنك أعظم".

وأشار البابا إلى أن سيلا كان نموذجًا للحماس فى العمل والخدمة الروحية، فكان يؤدى عمله بقلبه وبإخلاص، وهو ما يسميه الكتاب المقدس "الحماس القلبى".

وسرد البابا قصة سجن سيلا مع بولس فى سجن فيلبى أول مدينة تؤمن بالمسيحية فى أوروبا، حيث احتجز سيلا وبولس فى سجن هناك وحولاه إلى كنيسة فانفتحت أبواب السجن بالصلاة وآمن حارس السجن وأسرته.