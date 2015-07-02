رئيس"قضاة الإسكندرية":نقل إقامة القضاة للفنادق العسكرية وتغيير خطوط سيرهم

قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن هناك إجراءات أمنية مشددة تم اتخاذها بعد حادث استشهاد المستشار هشام بركات لتأمين القضاة المرصودين من قبل الخلايا والعناصر الإرهابية، والذين يحكمون فى عدد من قضايا الإخوان، مثل المستشار أحمد عبد النبى والمستشار شعبان الشامى، مشيراً إلى أن هناك توجيهات بتغيير إقامتهم الى فنادق تابعة للقوات المسلحة بشكل مؤقت، بالإضافة إلى تغيير خطوط سيرهم بشكل مستمر.

وعن تأمين المنشآت التابعة لوزارة العدل، قال أبو عيانة أن "هناك استجابة غير عادية لمطالب القضاة فى التأمين، وتم زرع كاميرات بكل المحاكم، بالإضافة إلى منع دخول أى شخص للجلسات دون تسجيل اسمه ببطاقة الرقم القومى، مشيراً إلى نقل مجمع محاكم الإسكندرية خارج الكتلة السكنية، على أن تنتهى عملية النقل فى غضون عامين.

وأضاف أبو عيانة فى تصريحات صحفية، على هامش عزاء الشهيد المستشار هشام بركات بنادى قضاة الإسكندرية، أن حادث البطل جعل القضاء أكثر صلابة ووحدة من ذى قبل، مؤكداً وجود محاكمات عادلة وعاجلة.

وقال رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن هناك قوانين مقترحة من القضاة منذ شهرين وافق عليها مجلس الوزراء أمس، وأقر منها مشروع مكافحة الإرهاب، وتم عرضه على رئاسة الجمهورية.

وتابع أبو عيانة أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تحارب الإرهاب بجدية، مؤكداً أنه بعد انتصار جيش مصر فى سيناء، وافتتاح قناة السويس الجديدة، وإنهاء المحاكمات المعلقة، ستكون مصر فى مقدمة الدول بإذن الله.