أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس"قضاة الإسكندرية":نقل إقامة القضاة للفنادق العسكرية وتغيير خطوط سيرهم

Google+ Print
رئيس"قضاة الإسكندرية":نقل إقامة القضاة للفنادق العسكرية وتغيير خطوط سيرهم رئيس"قضاة الإسكندرية":نقل إقامة القضاة للفنادق العسكرية وتغيير خطوط سيرهم
قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن هناك إجراءات أمنية مشددة تم اتخاذها بعد حادث استشهاد المستشار هشام بركات لتأمين القضاة المرصودين من قبل الخلايا والعناصر الإرهابية، والذين يحكمون فى عدد من قضايا الإخوان، مثل المستشار أحمد عبد النبى والمستشار شعبان الشامى، مشيراً إلى أن هناك توجيهات بتغيير إقامتهم الى فنادق تابعة للقوات المسلحة بشكل مؤقت، بالإضافة إلى تغيير خطوط سيرهم بشكل مستمر.

وعن تأمين المنشآت التابعة لوزارة العدل، قال أبو عيانة أن "هناك استجابة غير عادية لمطالب القضاة فى التأمين، وتم زرع كاميرات بكل المحاكم، بالإضافة إلى منع دخول أى شخص للجلسات دون تسجيل اسمه ببطاقة الرقم القومى، مشيراً إلى نقل مجمع محاكم الإسكندرية خارج الكتلة السكنية، على أن تنتهى عملية النقل فى غضون عامين.

وأضاف أبو عيانة فى تصريحات صحفية، على هامش عزاء الشهيد المستشار هشام بركات بنادى قضاة الإسكندرية، أن حادث البطل جعل القضاء أكثر صلابة ووحدة من ذى قبل، مؤكداً وجود محاكمات عادلة وعاجلة.

وقال رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن هناك قوانين مقترحة من القضاة منذ شهرين وافق عليها مجلس الوزراء أمس، وأقر منها مشروع مكافحة الإرهاب، وتم عرضه على رئاسة الجمهورية.

وتابع أبو عيانة أن هى الدولة الوحيدة التى تحارب الإرهاب بجدية، مؤكداً أنه بعد انتصار جيش مصر فى سيناء، وافتتاح قناة السويس الجديدة، وإنهاء المحاكمات المعلقة، ستكون مصر فى مقدمة الدول بإذن الله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»