أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الأمريكى يأمل فى المزيد من المتدربين من المعارضة السورية بعد رمضان

Google+ Print
الجيش الأمريكى يأمل فى المزيد من المتدربين من المعارضة السورية بعد رمضان الجيش الأمريكى يأمل فى المزيد من المتدربين من المعارضة السورية بعد رمضان
ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" الأربعاء أن جهود الولايات المتحدة فيما يتعلق بتجنيد وتدريب المعارضة المعتدلة فى سورية تواجه تحديات، لكن هناك آمال فى حدوث تغيير بعد نهاية شهر رمضان.

وقال مسئولون إن صورة التدريب أكثر تفاؤلا فى العراق، وحددت الولايات المتحدة آلافا من مقاتلى المعارضة المحتملين لإمكانية تدريبهم من أجل قتال مسلحى تنظيم داعش، لكن حتى الآن لم يتجاوز العدد الـ 100 شخص.

وقال الجنرال مارتن ديمبسى، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الولايات المتحدة لن تخفف شروطها من أجل زيادة الأعداد، وقال ديمبسى خلال مؤتمر صحفى إن بعض المتدربين قد تخلفوا عن التدريبات أثناء شهر رمضان.

وأضاف: "هناك الكثير من الناس يريدون أن يكونوا مع عائلاتهم أثناء تلك الفترة ، لذلك ربما نشهد عودة بعض الذين فقدناهم بعد رمضان"، وقال وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر إن الولايات المتحدة دربت نحو 8500 فرد من قوات الأمن فى العراق وألفى فرد آخرين من قوات مكافحة الإرهاب فى العراق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365