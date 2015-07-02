الجيش الأمريكى يأمل فى المزيد من المتدربين من المعارضة السورية بعد رمضان

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" الأربعاء أن جهود الولايات المتحدة فيما يتعلق بتجنيد وتدريب المعارضة المعتدلة فى سورية تواجه تحديات، لكن هناك آمال فى حدوث تغيير بعد نهاية شهر رمضان.

وقال مسئولون إن صورة التدريب أكثر تفاؤلا فى العراق، وحددت الولايات المتحدة آلافا من مقاتلى المعارضة المحتملين لإمكانية تدريبهم من أجل قتال مسلحى تنظيم داعش، لكن حتى الآن لم يتجاوز العدد الـ 100 شخص.

وقال الجنرال مارتن ديمبسى، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الولايات المتحدة لن تخفف شروطها من أجل زيادة الأعداد، وقال ديمبسى خلال مؤتمر صحفى إن بعض المتدربين قد تخلفوا عن التدريبات أثناء شهر رمضان.

وأضاف: "هناك الكثير من الناس يريدون أن يكونوا مع عائلاتهم أثناء تلك الفترة ، لذلك ربما نشهد عودة بعض الذين فقدناهم بعد رمضان"، وقال وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر إن الولايات المتحدة دربت نحو 8500 فرد من قوات الأمن فى العراق وألفى فرد آخرين من قوات مكافحة الإرهاب فى العراق.