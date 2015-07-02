بالفيديو – المصري يضمن بقائه في الدوري .. وإنبي يسقط بتروجيت بهدف قاتل

ضمن نادي المصري رسميا بقائه في الدوري المصري بعدما حقق فوزا قاتلا مساء يوم الأربعاء على منافسه الاتحاد السكندري بهدف دون رد في إطار الجولة 37 من المسابقة.

واستضاف المصري فريق الاتحاد في ستاد الإسماعيلية، ونجح الفريق البورسعيدي في اقتناص فوزا مثيرا ليضمن بقائه في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

سجل هدف المباراة الوحيد حمادة يحيى في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المصري إلى 49 نقطة يحتل بهم المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 48 نقطة في المركز الـ11.

ويتبقى للفريق البورسعيدي مباراتين أمام الأهلي والرجاء حتى نهاية موسمه، ويحتاج للحصول على نقطة واحدة فقط منهما.

ولكن حتى حال هزيمة المصري في مباراتيه المقبلتين، فإنه ضمن البقاء فهو يمتلك 49 نقطة ومنافسه اتحاد الشرطة لديه 46 نقطة، إلا أن الأخير يتبقى له مواجهة مع بتروجيت صاحب الـ48 نقطة، وبالتالي فإن النتائج الأخرى مهما كانت ستلعب في مصلحة الفريق البورسعيدي، لأن أيا من الفريقين الأخيرين لن يصلا لرصيد المصري.

إنبي وبتروجيت

وفي نفس التوقيت خطف إنبي فوزا قاتلا من بتروجيت بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت.

سجل هدف المباراة الوحيد أحمد رفعت في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد إنبي إلى 69 نقطة يحتل بهم المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بتروجيت عند 48 نقطة في المركز الـ12.

الداخلية والأسيوطي

وفي أكثر مباريات يوم الأربعاء إثارة، حقق الداخلية فوزا مجنونا على الأسيوطي سبورت بأربعة أهداف لهدفين في اللقاء الذي أقيم في ستاد الفيوم.

افتتح حسام باولو أهداف المباراة في الدقيقة 6، وفي الدقيقة 26 سجل سيريل بيالا الهدف الثاني لصالح الداخلية، قبل أن يسجل الأسيوطي النتيجة عن طريق تيدي في الدقيقة 33.

عاد حسام باولو وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 44، ولكن قلص إسلام نبيل النتيجة مجددا بعد ذلك بست دقائق.

ولكن أنهى حسام حسن على آمال الأسيوطي في تعديل النتيجة بعدما سجل الهدف الرابع في الدقيقة 59.

الفوز رفع رصيد الداخلية إلى 46 نقطة في المركز الـ14، فيما تجمد رصيد الأسيوطي عند 16 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير.

الرجاء وحرس الحدود

وفي مباراة أخرى أقيمت على ملعب برج العرب، تغلب الرجاء على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء، ولكن ذلك لم يسعفه للبقاء في الدوري.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد المغربي في الدقيقة 38.

الفوز رفع رصيد الرجاء إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز الـ17، بفارق أربع نقاط عن المركز الـ15 والذي يضمن لصاحبه البقاء، ويتبقى للفريق القادم من مطروح لقاء واحد فقط.

فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 49 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

اتحاد الشرطة والجونة

وفي آخر المباريات التي أقيمت لحساب الجولة 37، تعادل اتحاد الشرطة إيجابيا بهدف لمثله مع الجونة في اللقاء الذي استضافه ملعب الأول بالعباسية.

افتتح شريف أشرف أهداف المباراة لصالح الجونة في الدقيقة 69، فيما أدرك أحمد جمعة النتيجة للشرطة في الدقيقة 81.

التعادل رفع رصيد الشرطة إلى 46 نقطة في المركز الـ16 بالتساوي مع الجونة لكن فارق الأهداف صب في صالح الأخير الذي جاء في المركز الـ15، ويصبح كل منهما مهددا بالهبوط.

شاهد هدف لقاء المصري والاتحاد السكندري

شاهد هدف لقاء إنبي وبتروجيت