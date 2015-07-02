حمادة يحيى: حاربنا حتى ضمن المصري البقاء رغم تقصير مجلس الإدارة معنا

أشاد حمادة يحيى مهاجم المصري البورسعيدي بأداء زملائه في مباراة الاتحاد والتي حقق فيها فريقه فوزا ثمينا بهدف يوم الأربعاء.

وانتصر المصري على الاتحاد بهدف قاتل سجله حمادة يحيى في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليضمن البقاء بالدوري وسط فرحة عارمة.

وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "لابد أن أشيد بزملائي الذين حاربوا حتى ضمن المصري البقاء رغم تقصير مجلس الإدارة معنا".

وأضاف "عانينا كثيرا مع مجلس إدارة النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاتنا ولكننا لم نقصر مع الفريق في الملعب وحققنا فوزين متتاليين ضمنا لنا البقاء".

وانتصر المصري على وادي دجلة بهدف قاتل سجله يحيى ثم على الاتحاد بالطريقة نفسها.

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