القبض على المتهمين باختطاف مواطن وطلب فدية من ذويه فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من إلقاء القبض على 3 متهمين اختطفوا مواطنًا بدير مواس لطلب فدية من ذويه.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط 3 متهمين لتورطهم فى اختطاف مواطن يدعى "عيسى هنرى شرنوف"، 60 سنة، فلاح من ديرمواس، للحصول على فدية مالية لإطلاق سراحه، تم ضبط كل من "علاء.ب"، 35 سنة، وبحوزته سلاح آلى جرينوف، و"مصطفى.د"، 40 سنة، و"مصطفى.ح"، 17 سنة، وجميعهم من مركز دير مواس، والذين أرشدوا عن متهم آخر جار ضبطه.

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