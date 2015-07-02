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انفجار على شريط السكة الحديد بأبو حماد بالشرقية وانفصال 70 سم من القضبان

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انفجار على شريط السكة الحديد بأبو حماد بالشرقية وانفصال 70 سم من القضبان انفجار على شريط السكة الحديد بأبو حماد بالشرقية وانفصال 70 سم من القضبان
قام مجهولون بتفجير عبوة نافسة فى مزلقان السكة الحديد بمحطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وأسفر الانفجار عن انصال 70 سم من القضبان الحديدية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير البحث الجنائى يفيد بلاغا من الأهالى بانفجار عبوة ناسفة فى محطة سكة حديد بمدينة أبو حماد بالشرقية.

وعلى الفور توجه خبراء المفرقعات لفحص البلاغ وتبين انفجار عبوة بمزلقان السكة الحديد أسفرت عن حدوث انفصال فى القضبان طوله 70 سم، وتم تمشيط المنطقة وفرض كردون أمنى بحثا عن أى متفجرات أخرى.

وقال مصدر أمنى بمركز شرطة أبو حماد، أن حركة القطارات متوقفة بالفعل لأن آخر موعد للقطارات التى تمر بخط الزقازيق الإسماعيلية أبو حماد الساعة 12.30 صباحا وتبدأ الساعة الخامسة.

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مصر 365