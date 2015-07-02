وجود أسواق الخضار والفاكهة فى الحى يقلل خطر الإصابة بمرض السكر بين سكانه

كشفت دراسة علمية حديثة أن فرص الإصابة بمرض السكرى من النوع 2 تقل لدى الأشخاص الذين يعيشون فى الأحياء التى توجد بها أطعمة صحية وأماكن آمنة لممارسة الرياضة.

ووجدت الدراسة أن مخاطر الإصابة بمرض السكرى كانت أقل بنسبة 12٪ فى الأحياء التى توجد بها أطعمة صحية، كما وجد الباحثون انخفاض بنسبة 21 فى المئة لخطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2 فى المناطق التى توجد بها المزيد من الفرص لممارسة النشاط البدنى.

وقال الباحث بول كريستين من جامعة ميشيجان فى آن أربور، إن زيادة توافر أماكن ممارسة الرياضة والصالات الرياضية والأماكن اللطيفة للمشى تعزز الوقاية من مرض السكرى.

وأشار الباحثون إلى أن مجرد وجود المزيد من أسواق الفواكه والخضار فى الحى تؤدى إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض السكرى.

ونشرت نتائج الدراسة على الإنترنت فى مجلة "JAMA" للطب الباطنى، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".