أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

6 فوائد لتناول التمر بالحليب أهمها تنظيم السكر والوقاية من السرطان

Google+ Print
6 فوائد لتناول التمر بالحليب أهمها تنظيم السكر والوقاية من السرطان 6 فوائد لتناول التمر بالحليب أهمها تنظيم السكر والوقاية من السرطان
أثناء شهر رمضان المبارك، يختلف كل شخص عن الآخر فى طريقة كسره للصيام، ولكن الشىء الوحيد الذى يجمع عليه معظم الصائمون هو التمر بالماء أو بالحليب.

ولكن ما فوائد تناول الصائم للتمر بالحليب أو بالماء؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، مؤكدا أن كسر الصيام بالتمر يعد سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فالماء فإنه طهور".

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم الفوائد التى يحصل عليها جسم الإنسان لتناوله التمر بالحليب أثناء كسره للصيام، ومنها:

1- يساعد الجسم على الشعور بالطاقة والنشاط بعد عدد ساعات الصيام الطويلة.
>2- ينظم نسبة السكر فى الدم.
>3- يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تقى جسمك من الإصابة بالسرطان.
>4- يقوى الجهاز المناعى للجسم ويحد من تعرضه للأمراض.
>5- يشعرك بالهدوء النفسى.
>6- يقوى خلايا المخ ويحد من الإصابة بمرض الزهايمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365