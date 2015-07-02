6 فوائد لتناول التمر بالحليب أهمها تنظيم السكر والوقاية من السرطان

أثناء شهر رمضان المبارك، يختلف كل شخص عن الآخر فى طريقة كسره للصيام، ولكن الشىء الوحيد الذى يجمع عليه معظم الصائمون هو التمر بالماء أو بالحليب.

ولكن ما فوائد تناول الصائم للتمر بالحليب أو بالماء؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، مؤكدا أن كسر الصيام بالتمر يعد سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فالماء فإنه طهور".

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم الفوائد التى يحصل عليها جسم الإنسان لتناوله التمر بالحليب أثناء كسره للصيام، ومنها:

1- يساعد الجسم على الشعور بالطاقة والنشاط بعد عدد ساعات الصيام الطويلة.

>2- ينظم نسبة السكر فى الدم.

>3- يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تقى جسمك من الإصابة بالسرطان.

>4- يقوى الجهاز المناعى للجسم ويحد من تعرضه للأمراض.

>5- يشعرك بالهدوء النفسى.

>6- يقوى خلايا المخ ويحد من الإصابة بمرض الزهايمر.