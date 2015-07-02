الإسكان تطرح 5 آلاف قطعة أرض لمحدودى الدخل بـ 8 مدن جديدة عقب العيد

كشف المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للشئون التجارية والعقارية بأنه سيتم طرح 5 آلاف قطعة أرض إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل فى عدد 8 مدن جديدة عقب عيد الفطر مباشرة.

وأضاف المهندس طارق السباعى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مساحة هذه القطع تتراوح ما بين 206 حتى 297 متر مربع.

وأوضح ان المدن التى سيتم طرح قطع أراضى بها هى "6 أكتوبر والعبور وبدر والعاشر من رمضان والسادات والصالحية الجديدة وطيبة الجديدة وبنى سويف الجديدة".

وأكد، أن سعر المتر يتراوح ما بين 565 جنيه لـ975 جنيها، مؤكدا أن كافة للأراضى مرفقة، حيث سيتم سداد 25 الف جنيه مقدم حجز وسداد 75? من قيمة الأرض على ثلاث أقساط سنوية متساوية بدون فوائد.

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