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قادة إيطاليا يرسلون ثلاثة خطابات للسيسى للتضامن مع مصر ضد الإرهاب

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قادة إيطاليا يرسلون ثلاثة خطابات للسيسى للتضامن مع مصر ضد الإرهاب قادة إيطاليا يرسلون ثلاثة خطابات للسيسى للتضامن مع مصر ضد الإرهاب
ذكرت السفارة الإيطالية لدى القاهرة أن الرئيس سيرجو ماتتاريلا، ورئيس الوزراء ماتيو رينزى، ووزير الخارجية باولو جينتيلونى، أرسلوا ثلاثة خطابات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى، عبروا فيها عن استيائهم وإدانتهم للحوادث البشعة التى وقعت فى شمال سيناء، والتى وقعت خلال الأيام الماضية بالقاهرة، والتى أدت إلى خسائر عديدة فى الأرواح، لاسيما حادثة اغتيال النائب العام هشام بركات.

وأفاد بيان للسفارة الإيطالية بأن كبار مسئولى إيطاليا عبروا عن تعازيهم الحارة لأسر ضحايا هذه الهجمات الإرهابية.

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