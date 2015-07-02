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جمعية رسالة تنظم ندوة بمستشفى الأقصر الدولى للتوعية بـ"سرطان الثدى"

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جمعية رسالة تنظم ندوة بمستشفى الأقصر الدولى للتوعية بـ"سرطان الثدى" جمعية رسالة تنظم ندوة بمستشفى الأقصر الدولى للتوعية بـ"سرطان الثدى"
نظمت جمعية رسالة الخيرية، أمس الأربعاء، ندوة داخل مستشفى الأقصر الدولى، تحت عنوان "التوعية عن مرض سرطان الثدى للسيدات"، بحضور الدكتورة ناهد محمد احمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر، والدكتور احمد عبدالنبى نائب مدير مستشفى الأقصر الدولى.

من جانبها قالت الدكتورة ناهد محمد، وكيل صحة الأقصر، إنه من الضرورى تنظيم مثل تلك الندوات التوعوية بالمخاطر المتكررة يومياً، وأهمية التوعية ضد الأمراض السرطانية، والكشف المبكر عنها، مطالبة جميع السيدات على مستوى المحافظة بالبحث المستمر عن كل ما هو جديد للحفاظ على حياتهن وحياة أسرهن.

وأكد الدكتور أحمد حمزة، نقيب أطباء الأقصر، أن جمعية رسالة لها دور كبير فى ، والأقصر على وجه الخصوص، مناشدا الجميع ضرورة تقديم يد العون للجمعيات الخيرية للوصول لأعلى مستويات التوعية للمواطنين، مشددا على أهمية استمرار التواصل الفعال مع النقابة فى التعريف بمرض سرطان الثدى للسيدات.

وتم الاستماع خلال الندوة لشرح محاضرة حول الأورام بصفة عامة، وكيفية الكشف المبكر لمرض سرطان الثدى عن السيدات على مستوى المحافظ، وضرورة عمل حملات توعية لتثقيف السيدات بذلك الوضع.

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مصر 365

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