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بالصور.. شيخ الأزهر يتقدم عزاء القضاة فى النائب العام بالأقصر

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أقام قضاة محافظة الأقصر، مساء الأربعاء، سرادق عزاء على شرف روح الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، بساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى وسط مدينة الأقصر، والذى راح ضحية الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع بمحيط منزله فى شرق القاهرة، الاثنين الماضى، وأسفر عن استشهاده فى شهر رمضان المبارك.

قضاة ومحامون الأقصر ينظمون سرادق العزاء
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>ونظم العزاء عدد كبير من قضاة ورجال النيابة العامة والمستشارين بمحافظة الأقصر، وعلى رأسهم المستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة الأقصر الابتدائية، والمستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر، ورؤساء المحاكم والنيابات والقيادات التنفيذية والأمنية وقيادات وأعضاء الهيئات القضائية والمحامون.

شيخ الأزهر ومحافظ الأقصر ومدير الأمن فى مقدمة العزاء
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>وأدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يرافقه محافظ الأقصر محمد بدر، واللواء حسن عبد الحى مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد، واللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، وقيادات وزارة الداخلية، ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة، وجمع غفير من أهالى الأقصر واجب العزاء فى فقيد الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام.

المحافظ ينعى النائب العام ويدين الأحداث الإرهابية بمصر
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>وكان محمد بدر محافظ الأقصر قد نعى ببالغ الحزن والأسى المستشار هشام بركات النائب العام، الذى استشهد إثر الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف تفجير سيارته، وتقدم المحافظ نيابة عن التنفيذيين وأهالى الأقصر لأسرة الشهيد وذويه ولأبناء الشعب المصرى بخالص التعازى والمواساة معلنا حالة الحداد بالمحافظة ووقف أى مظاهر احتفالية بثورة 30 يونيو متمنيا الشفاء لبقية المصابين فى الحادث.

محمد بدر: مصر ماضية فى طريق ردع الإرهاب بكل قوة
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>وأكد محمد بدر خلال العزاء على أن مصر ماضية فى طريقها لمواجهة الإرهاب الذى لا دين ولا وطن له، وأنه رغم كل ما يدبر من مكائد فلن تتراجع مصر حكومة وشعبا عن مواجهتها للإرهاب، وأدان العنف والإرهاب والتى تنم عن خسة ووضاعة مرتكبيها، لافتا إلى أن مثل هذه الأحداث المؤلمة لن تثنى من قدرة وعزيمة الدولة، وستزيد من قوه وصلابة الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب.

شيخ الأزهر والمحافظ خلال واجب العزاء -اليوم السابع -7 -2015
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شيخ الأزهر والمحافظ خلال واجب العزاء

سرادق عزاء النائب العام بالأقصر -اليوم السابع -7 -2015
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سرادق عزاء النائب العام بالأقصر

قيادات الأقصر يقدمون العزاء لقضاة الأقصر -اليوم السابع -7 -2015
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قيادات الأقصر يقدمون العزاء لقضاة الأقصر

حضور سرادق عزاء النائب العام -اليوم السابع -7 -2015
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حضور سرادق عزاء النائب العام

رئيس محكمة الأقصر ومدير الأمن خلال العزاء -اليوم السابع -7 -2015
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رئيس محكمة الأقصر ومدير الأمن خلال العزاء

وصول شيخ الأزهر لواجب العزاء -اليوم السابع -7 -2015
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وصول شيخ الأزهر لواجب العزاء

شيخ الأزهر يقدم العزاء لقضاة الأقصر -اليوم السابع -7 -2015
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شيخ الأزهر يقدم العزاء لقضاة الأقصر

محافظ الأقصر يقدم العزاء للقضاة -اليوم السابع -7 -2015
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محافظ الأقصر يقدم العزاء للقضاة

عزاء النائب العام بالأقصر -اليوم السابع -7 -2015
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عزاء النائب العام بالأقصر

سرادق عزاء الشهيد النائب العام -اليوم السابع -7 -2015
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سرادق عزاء الشهيد النائب العام

قيادات المحافظة بأكملها فى عزاء النائب العام -اليوم السابع -7 -2015
>

قيادات المحافظة بأكملها فى عزاء النائب العام

مواطنون من الأقصر خلال عزاء النائب العام -اليوم السابع -7 -2015
>

مواطنون من الأقصر خلال عزاء النائب العام

عزاء النائب العام بميدان أبى الحجاج الأقصر -اليوم السابع -7 -2015
>

عزاء النائب العام بميدان أبى الحجاج الأقصر

شيخ الازهر أثناء مغادرته واجب العزاء -اليوم السابع -7 -2015
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شيخ الازهر أثناء مغادرته واجب العزاء

رؤساء مدن الأقصر فى عزاء النائب العام -اليوم السابع -7 -2015
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رؤساء مدن الأقصر فى عزاء النائب العام

المحافظ وقيادات الكنيسة بواجب العزاء -اليوم السابع -7 -2015
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المحافظ وقيادات الكنيسة بواجب العزاء

محمد بدر يتلقى العزاء فى النائب العام -اليوم السابع -7 -2015
>

محمد بدر يتلقى العزاء فى النائب العام

مستشارو وقضاة الأقصر فى عزاء النائب العام -اليوم السابع -7 -2015
>

مستشارو وقضاة الأقصر فى عزاء النائب العام

المواطنون يقدمون العزاء لشيخ الأزهر -اليوم السابع -7 -2015
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المواطنون يقدمون العزاء لشيخ الأزهر

شيخ الأزهر والمحافظ خلال واجب عزاء النائب العام -اليوم السابع -7 -2015
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شيخ الأزهر والمحافظ خلال واجب عزاء النائب العام


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مصر 365

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