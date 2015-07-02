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بالصور.. محافظ قنا يتلقى العزاء فى الشهيد هشام بركات

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أقامت محكمة قنا الابتدائية والنيابة العامة بقنا مساء أمس مراسم تلقى واجب العزاء فى شهيد العدالة المستشار هشام بركات النائب العام، وذلك بالنادى الاجتماعى بمحافظة قنا .

وكان فى مقدمة متلقى العزاء اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ومستشارى وقضاة محكمة قنا الابتدائية والمستشارين وأعضاء النيابة العامة وأعضاء نقابة المحامين والمستشار العسكرى بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية فى مقدمتهم مدير أمن قنا، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وكبار العائلات والقبائل بمحافظة قنا.

وأكد محافظ قنا، أن الشهيد هشام بركات ضحى بروحه فى سبيل إعلاء كلمة الحق، وإرساء دعائم القانون، متقدما بأحر العزاء لجموع الشعب المصرى فى فقيد وشهيد القضاء، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بعظيم رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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