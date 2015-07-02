أحمد بن سعود يشارك هيئة السياحة في تكريم الأيتام

شهد الشيخ أحمد بن سعود القاسمي حفل الإفطار الذي نظمته هيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية، ممثلاً صاحب السمو حاكم الإمارة، لمجموعة أيتام من أبناء الإمارة في خيمة المرجان، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، بتنظيم فعاليات خاصة للأيتام في هذا الشهر الكريم.

وبيّن الشيخ أحمد بن سعود أهمية تعزيز المبادرات المجتمعية، بما يصب في بوتقة المصلحة العامة، وبما يحقق الأهداف الرامية لتوثيق عرى الترابط بين كل المؤسسات الحكومية والخاصة من جهة وأفراد المجتمع من جهة أخرى ودعم فكرة العمل التطوعي. وأكد هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، حرص الهيئة على القيام بدورها تجاه المسؤولية المجتمعية، وتعزيز جسور التواصل بينها وبين جميع مؤسسات وفئات وشرائح المجتمع، بما يتناغم مع رؤيتها واستراتيجيتها الشاملة، والتوجيهات الدائمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة رأس الخيمة.

من جهة أخرى استضافت عائلة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أطفال قرية العائلة، أول قرية وقفية في إمارة دبي، وأحد المشاريع الحضارية لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وذلك على مأدبة إفطار عائلية.

وتناول الأطفال وأمهاتهم البديلات الإفطار مع عائلة معالي الوزير محمد عبد الله القرقاوي، في جو عائلي من الألفة، شمل تبادل الأحاديث مع الأطفال وأمهاتهم والتفاعل معهم، وتعليقاً على تفاعل عائلة القرقاوي مع المبادرة.

قال خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر: «نشكر عائلة معالي محمد القرقاوي على تجاوبهم مع مبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصر واهتمامهم بأطفال قرية العائلة، ونحن على ثقة بأن تجاوبهم مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستكون مثالاً يحتذى به لكل المواطنين والعائلات الإماراتية، للمساهمة التطوعية في هذه المبادرة وهذا العمل الخيري الإنساني النابع من صلب ثقافة مجتمعنا الإماراتي المعطاء».