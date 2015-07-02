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أحمد بن محمد بن راشد يستقبل القنصل العام البريطاني

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أحمد بن محمد بن راشد يستقبل القنصل العام البريطاني أحمد بن محمد بن راشد يستقبل القنصل العام البريطاني

استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية مساء أمس إدورد هوبارت القنصل العام البريطاني في دبي الذي نقل إلى سموه تحيات رئيس اللجنة الأولمبية البريطانية ورغبته في فتح أبواب جديدة للتعاون والتنسيق بين اللجنتين الأولمبيتين في البلدين.

وقد رحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بكل أشكال التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الرياضية خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستضافة المتبادلة للشباب الأولمبي.

وأكد سموه على أهمية التنسيق بين اللجنتين في المحافل الرياضية الدولية بما يحقق المصالح الرياضية المشتركة للبلدين الصديقين.

حضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

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