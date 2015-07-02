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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير ألمانيا

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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير ألمانيا حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير ألمانيا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه أمس إكهارد ويلهلم لوبكيماير سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء بالسفير، متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

حضر المقابلة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وعدد من المسؤولين.

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