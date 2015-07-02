عمار النعيمي يوجه بالتحول للجيل الرابع من التميز الحكومي

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بتبني برنامج عجمان للتميز لأطر ومبادئ منظومة الجيل الرابع من التميز الحكومي، التي كان قد أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وقت سابق من العام الحالي، وذلك للانتقال بوزارات حكومة الإمارات وهيئاتها إلى مرحلة جديدة من مراحل التميز المؤسسي القائم على أسس ومعايير تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى رضا المتعاملين مع الحكومة وإسعاد المجتمع.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: وجهنا برنامج عجمان للتميز بتطبيق مبادئ منظومة الجيل الرابع من التميز الحكومي وتسخيرها للتوافق مع رؤية عجمان 2021 والبرامج والمبادرات الحكومية التي تضمنتها الأجندة الحكومية المعتمدة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حيث أولانا سموه مسؤولية الارتقاء بدور الجهات الحكومية في إسعاد المجتمع وخدمة كل فئات المتعاملين، على أن يتولى برنامج عجمان للتميز في دورته التقييمية القادمة تطبيق منظومة الجيل الرابع في تقييم المنشآت الحكومية العاملة بالإمارة.

عهد التميز

وأضاف سموه: لقد قطعنا على أنفسنا عهدا في رؤية عجمان 2021 بالعمل على تطوير القطاع الحكومي ليكون هو المحرك الأول لتحقيق سعادة ورضا الناس والتوافق التام مع التوجهات الحكومية الاتحادية، التي وضع خارطتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي نعتبره مثالاً نقتدي بمنهجه في تطوير القطاع الحكومي وتميزه، حيث إن الفرصة مواتية لحكومة عجمان في الاستفادة من الممارسات الحكومية والتجارب والإنجازات التي تتميز بها الحكومة الاتحادية والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية.

وتمثل منظومة التميز الحكومي في جيلها الرابع امتداداً لعقدين من الزمان سخرت فيهما دولة الإمارات مواردها البشرية والمالية لتطوير أداء ونتائج القطاع الحكومي بتبنيها مفهوم الجودة المؤسسية المرتكزة على أفضل الممارسات العالمية. وقد جاء الجيل الرابع بنسخته الجديدة ليحدث النقلة النوعية المستندة إلى الخبرات والمعارف المتراكمة لدى القطاع الحكومي ويضع الدعائم الأساسية للريادة من خلال قيام الجهة الحكومية بأداء أعمالها الرئيسية واختصاصاتها بفاعلية تضمن تحقيق أهدافها وغايات الحكومة بكفاءة، مع التركيز على الابتكار الحكومي باعتبار أن تحدي دولة الإمارات في رؤيتها 2021 يكمن في أن تكون حكومتنا من أفضل الحكومات العالمية.

سمات فريدة

وتمتاز المنظومة الجديدة بعدد من السمات الفريدة على المستوى العالمي؛ إذ تراعي الاختلاف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات الحكومية وتركز على النتائج التي تحققها الجهة وفقا للمهام المنوطة بها ودورها في تحقيق الأجندة الوطنية وتحفز الجهات لاستشراف المستقبل ومواكبة التطورات. كما تركز على ضمان تحقيق ميزة التنافسية للدولة والجهة التي تطبقها عبر إحراز مستويات متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية واستدامة النتائج على المدى الإستراتيجي الطويل.

ونظرا لأهمية الموضوع أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي النظام الداخلي لبرنامج عجمان للتميز، الذي منحه الاستقلالية الإدارية وألحقه بالمجلس التنفيذي مباشرة. وتضمن قرار سموه كذلك إنشاء إدارة مختصة للتميز الحكومي يتبعها قسم إداري معني بالابتكار وإدارة أخرى تختص بالتنافسية الحكومية تهدف لرفع تصنيف الإمارة في ممارسة الأعمال الاقتصادية وعمل الدراسات والمسوحات المختصة بقياس سعادة المجتمع المحلي.

ووجه سموه بأن يواصل برنامج عجمان للتميز القيام بمسؤولياته على أفضل وجه، بهدف تعزيز مكتسبات الدولة في مجال التميز الحكومي، وأن تكون حكومة عجمان سباقة بتبني توجهات القيادة الرشيدة وتنفيذها.

جاهزية الحكومة

وأكد المهندس سعيد سيف المطرشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان جاهزية حكومة عجمان بمختلف مؤسساتها الحكومية للتماشي مع توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بتبني مبادئ منظومة الجيل الرابع من التميز الحكومي، لما تملكه الحكومة من كوادر بشرية وخبرات في التميز الحكومي.

زيارة

من جهة أخرى زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، يرافقه الشيخ احمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، مقر مجلس جزيرة الصفية للصيادين في إمارة عجمان، والذي أمر سموه بتنفيذه وتشييده، حيث تفضل بافتتاحه والالتقاء بالصيادين.

واطلع سموه خلال الزيارة على أحوال الصيادين ومتطلباتهم واحتياجاتهم، واستمع الى أهم المعوقات التي تعوق مهنتهم وعملهم في مزاولة مهنة الصيد، ووجه سموه مجلس إدارة جمعية الصيادين بتلبية كافة احتياجات الصيادين بأسرع وقت ممكن.

وقال سموه: نسعى في حكومة عجمان لدعم مهنة الصيد وتشجيع المواطنين على مزاولة مهنة الصيد، التي تعد من مهن الآباء والأجداد، ويعكس هذا الدعم اهتمام القيادة الرشيدة في عجمان، المتمثلة في صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالصيادين، والوقوف الى جانبهم وعلى احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم، وإزالة الصعوبات التي تواجههم في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

متابعة

واضاف ان متابعة الصيادين والاطلاع على امورهم المهنية هو تأكيد على تشجيعهم لمواصلة العمل والتمسك بمزاولة مهنة الصيد، ودفعهم لمزيد من العمل والجد للمحافظة على الثروة السمكية، كما انها ترسخ بداخلهم الولاء والانتماء وتحرك الطاقة الإيجابية للتفاني في الحفاظ على تلك المهنة والبيئة.

واكد سموه أن مهنة الصيد التي ورثناها عن الأجداد تسهم في الدخل القومي وتعتبر الوجهة الحقيقية للثقافة التراثية والموروث الذي تعايش من خلاله العديد من الأسر الإماراتية، مشيرا إلى أن مهنة الصيد من المهن التى تعيش في وجدان الشعب الإماراتي، وتمنحه طابعا خاصا ووجهة حضارية عظيمة.

سعادة

واعرب الصيادون عن سعادتهم وفرحتهم بلقاء سمو ولي عهد عجمان، حيث تركت الزيارة صدى طيبا في نفوس المزاولين للمهنة، كما شكلت الزيارة لديهم فرصة لطرح مقترحاتهم وافكارهم لتطوير مهنة الصيد، مؤكدين ان مجلس ادارة جمعية الصيادين في عجمان لم يأل جهدا في توفير كل متطلباتهم واحتياجاتهم وتذليل كل المشاكل لديهم.

وقال احمد ابراهيم ان سمو ولي عهد عجمان شدد على تشجيع الصيادين والمواطنين على الاستثمار ودخول سوق التجارة في الثروة المائية والتمسك بمهنة الآباء والأجداد والمحافظة على تلك الثروة، مطالبا اياهم بأن يكونوا اخوة متعاونين ومتكاملين تسود بينهم المحبة.

ووجه الشكر والتقدير الى الشيخ احمد بن حميد النعيمي لحضوره وتفاعله الإيجابي مع الصيادين، كما وجه الشكر ايضا لأعضاء مجلس ادارة الجمعية لوقوفهم جنبا الى جنب معه، وحمل هذه المسؤولية والمهمة الكبيرة لتجاوز التحديات وتوفير متطلبات الصيادين، وخص بالشكر راشد العصري وسيف حمد بن سلمان ويوسف سعيد الشامسي واحمد راشد النعيمي وفيصل عبيد الزعابي والمدير التنفيذي سعيد محمد الشامسي والسكرتير المالي خالد حسن وكافة الموظفين والعاملين في خدمة الصيادين.

جهود ودعم

ثمن أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان رئيس جمعية عجمان للصيادين، جهود ودعم ومساندة صاحب السمو حاكم عجمان للصيادين، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لهم والتقرب منهم والاطلاع على همومهم وقضاياهم. وتقدم بالشكر والامتنان والعرفان لسموهما لمكرماتهما التي تشكل في مضمونها تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة والعمل على توطينها.