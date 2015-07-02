الحكام يواصلون استقبال المهنئين برمضان

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر، ليلة أول من أمس، استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتلقى سموه، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، التهاني، من الشيخ عبدالله آل ثاني مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين واللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي، وعدد من ضباط ومسؤولي شرطة دبي.

كما تلقى سموه التهاني من العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، يرافقه العقيد عبدالله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان وكبار الضباط ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام في الشرطة.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والاسلامية والأجنبية.

وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بالصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات بالتقدم والرقي والازدهار.

حضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا لسموه أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يديم على قيادة الدولة الرشيدة نعمة الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية الخير والبركات. كما استقبل سموه سماحة السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية في وزارة شؤون الرئاسة، وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والتجار والمواطنين والمقيمين، الذين قدموا التهاني لسموه بهذه المناسبة المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر المقابلات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين. واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بقصر خزام سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع السفراء التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن ينعم على سموه والقيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بدوام التقدم والازدهار.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة إفطار على شرف السفراء، حضرها الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالله بن حميد القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.