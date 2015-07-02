محمد بن زايد: رفاق الشيخ زايد كان لهم فضـل مساندته في مهامه

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الرعيل الأول الذي رافق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان لهم الفضل في مساندة ومعاونة المغفور له في مهامه وأعماله طوال مسيرة حياته العملية والشخصية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد التقى بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين عدداً من الرعيل الأول الذي رافق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعمل بجانبهما منذ ما قبل تأسيس الدولة ومراحل البناء ونهضة دولة الاتحاد.

ورحب سموه بالحضور وتبادل معهم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهو ينعم بموفور الصحة والعافية ليواصل قيادة مسيرة الخير والعطاء نحو المزيد من الرفعة والتقدم والنماء.

وأعرب سموه عن سعادته بتجدد اللقاء معهم ومشاركتهم الذكريات الجميلة وتبادل معهم الأحاديث حول تلك الأوقات التي جمعتهم بالوالد الفقيد وبصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال رحلاتهما المتعددة ومهام أعمالهما المختلفة والتي أجمع الحضور على أنها كانت من أجمل الأوقات، حيث كانت مليئة بروح المحبة والألفة والعمل المخلص والجاد والمثابرة وحب العمل الجماعي وتحدي الصعاب.

من جانبهم أكد رفاق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والحضور أن تلك الفترة التي جمعتهم بالفقيد الشيخ زايد، طيب الله ثراه، خلال التأسيس والبناء كانت دائماً تحمل الدروس والعبر وخاصة فيما يتعلق بشؤون الوطن والمواطنين.

وأعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة التي تجسد معاني البر والوفاء والمبادئ النبيلة التي غرسها الراحل في أبنائه، مشيدين بالنهج الذي يسير عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمواصلة خطى الفقيد الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والوصول بها إلى أعلى مراتب التقدم والرقي.وتناول الجميع طعام الإفطار على مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

استقبال

ومن جهة أخرى استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في قصر البطين مساء امس فريق أبوظبي للمحيطات الفائز مؤخراً ببطولة سباق فولفو للمحيطات 2014 - 2015 من خلال مشاركة القارب عزام وذلك في ختام جولات السباق التي انتهت في مدينة غوتنبرغ السويدية.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالفريق الذي تدعمه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وتبادل مع أعضائه التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الدولة بمزيد من الخير والرفعة والتقدم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فريق أبوظبي للمحيطات وجميع العاملين فيه من فنيين وإداريين وبحارة على هذا الإنجاز، متمنياً سموه لهم المزيد من الإنجازات وتحقيق المراكز الأولى في السباقات المقبلة.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الجهود المبذولة والإصرار على تحقيق التميز والريادة في مثل هذه الألعاب الرياضية التي تحظى بإقبال ومشاركة على المستويين الرياضي والسياحي .. منوهاً سموه بأهمية مثل هذه الرياضات وتحقيق الانتصارات فيها وريادتها لما تعكسه من تواجد وحضور فاعل لدولة الإمارات في المحافل الدولية سياحياً ورياضياً. من جانبهم اعرب أعضاء فريق أبوظبي للمحيطات عن شكرهم وتقديرهم على دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرياضات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم كافة أوجه الدعم للرياضيين والمتسابقين والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات، معاهدين سموه على الاستمرار على هذا النهج وتعزيز النجاح بانتصارات قادمة تخدم الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم الفريق شرحاً حول مراحل السباق المختلفة والصعوبات التي واجهها اليخت عزام حتى استطاع أن يحقق اللقب غير المسبوق في تاريخ السباق والمراحل الصعبة والشاقة التي واجهت هذه المغامرة البحرية التي كللت في النهاية بالنجاح.

بطولة طويلة

وكان فريق أبوظبي من خلال مشاركة القارب عزام الذي مثل الإمارات في هذه البطولة الطويلة والشاقة حقق كل الألقاب الرئيسية الثلاثة وهي صدارة الترتيب العام ولقب سلسلة سباقات الموانئ وقطع القارب عزّام 48 ألف ميل بحري في تسعة أشهر وتميّز عزّام باعتباره القارب الوحيد الحاصل على 14 تتويجاً من مجموع 19 تتويجاً وحقق عزّام السرعة القياسية في السباق عندما قطع 500 ميل بحري في الساعة في الجولة الخامسة.

تجدر الإشارة إلى أن السباق الذي استمر 9 أشهر والذي يعد من أرقى السباقات البحرية عبر المحيطات في العالم ويعود تاريخه إلى العام 1973 قد انطلق في 4 أكتوبر من العام الماضي وبدأت فعالياته بسباق ضمن الميناء في مدينة أليكانتي في اسبانيا واختتم فعالياته بسباق ضمن الميناء أيضاً يوم 27 يونيو الماضي في مدينة جوتنبرج السويدية المحطة الأخيرة للسباق وموطن فولفو.

وقد اشتمل مسار السباق البالغ طوله 39 ألف ميل بحري على محطات توقف في مدن كيب تاون بجنوب أفريقيا وأبوظبي وسانيا بالصين وأوكلاند بنيوزلندا وإيتاي بالبرازيل ونيوبورت في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأميركية ولشبونة بالبرتغال ولوريان بفرنسا وغيرها من محطات التوقف القصيرة التي تبلغ مدتها 24 ساعة وكانت في مدينة لاهاي الهولندية بين فرنسا والسويد.

حضر اللقاءين سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.