ضبط مصنع لتقليد مستحضرات التجميل العالمية فى الصالحية الجديدة بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط مصنع ملك "حمدى.ع" وأولاده أكبر تجار استيراد وتوزيع مستحضرات التجميل يقوم بالغش التجارى عن طريق تغيير تاريخ الصلاحية المنتهية للمستحضرات التجميل لطرحها فى الأسواق مرة أخرى، بالإضافة إلى تعبئة وتخزين المنتجات العالمية داخل مصنع يملكه بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وعلى الفور توجهت مأمورية من الإدارة العامة لمباحث التموين إلى المصنع المستخدم فى الغش التجارى، وتم "محمد .ا" رئيس قسم الإنتاج بالمصنع، وأسفر التفتيش عن ضبط ماكينة لطباعة تواريخ الإنتاج والصلاحية وكميات كبيرة من المنتجات ذات الماركات العالمية، خاصة منتجات "نيفيا" منتهية الصلاحية وأخرى مجدد صلاحيتها ومنتجات أخرى غير مدون عليها أى تاريخ على الإطلاق، وبمواجهة مدير الإنتاج وسؤاله عن المضبوطات أفاد بأن مالك المصنع وأولاده هم المسئولون عن ذلك.

تم التحفظ على ماكينات الطباعة وكذا جميع المنتجات المضبوطة وإرسالها للجهات المختصة للفحص، وتحرر المحضر 2189 جنح الصالحيه الجديده وجار العرض على النيابة.

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