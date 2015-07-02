لو أم لأول مرة اطّمنى على صحة طفلك من لون برازه

البراز يمكن أن يكون أحد العلامات والمؤشرات الدالة على إصابة الأطفال ببعض الأمراض لذلك ينبغى على الأمهات أن تلاحظ أى تغيرات تطرأ على البراز لسرعة اكتشاف إصابة الطفل بأى مرض.

قالت الدكتورة نهى إبو الوفا استشارى الأطفال بالقصر العينى، إن البراز الطبيعى يتكون من 75% مياه وجراثيم حية وميتة والموجودة فى الأمعاء والتى لها دور هام فى عملية الهضم والخلايا الميتة فى بطانة الأمعاء والخلايا والالياف وبقايا الطعام غير المهضومة وجزء بسيط من البروتينات والدسم والأملاح والمواد التى يفزها الكبد والتى تصل إلى الأمعاء عبر المرارة.

وتستكمل د. نهى قائلة "يختلف لون وشكل البرازمن طفل إلى آخر على حسب نوع الطعام وكمية السوائل وعمر الطفل فعلى سبيل المثال فالطفل من عمر يوم إلى ثلاث أيام يكون لون البراز اسود غامق ومن عمر يومين إلى 5 أيام بنى فاتح أو دهبى لين وأكثر من 6 أيام اصفر لين ومن 6 أيام الى شهر اصفرمتماسك قليلا.

وتتابع د. نهى قائلة "الصفراء التى يفرزها الكبد وتصل إلى الأمعاء فى عملية الهضم عن طريق القناة المرارية تعطى اللون البنى للبراز، كما انه لا يوجد معدل طبيعى لعدد مرات تبرز الطفل حيث انه فى الغالب يكون مرة أو مرتين يوميا فى حالة إذا لم يعانى من إمساك أو إسهال وعلى حسب كمية الطعام والسوائل التى يتناولها الطفل.

وأضافت د.نهى قائلا: "فى حالة حدوث تغير فى لون أو رائحة أو شكل االبراز وعدد المرات يجب التوجه للطبيب على الفور للاطمئنان على صحة الطفل وعدم معاناته من أمراض".