محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا باللجنة العليا لتطوير منظومة المخابز

عقد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، اجتماعًا لأعضاء اللجنة العليا للمخابز بحضور اللواء أحمد الإدكاوى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ووكلاء وزارات التموين والإسكان والصحة والقوى العاملة، ورئيس لجنة المعاينات، ومسئولى المخابز بمديرية التموين، ومدير إدارة الرقابة التموينية، ومباحث التموين ومراقبة الأغذية، وأعضاء اللجنة العليا للمخابز.

وتقرر خلال الاجتماع مناقشة ما قامت به لجنة تطوير منظومة المخابز والخدمة التموينية وتشمل (التموين- الصحة – الإسكان- الأمن الصناعى – مباحث التموين – القوى العاملة – الإدارة الهندسية – الطب البيطرى) والتى تقرر إنشاؤها فى الجلسة السابقة والهدف منها توفير السلع التموينية (مخبز – غاز- سولار- إنشاء فرن - مطاحن – منافذ بيع استهلاكية) حيث تم بالفعل تقسيم المحافظة إلى (5) قطاعات وتشكيل لجنة لكل قطاع الهدف منها هو معالجة وتصحيح السلبيات الموجودة بمنظومة الخبز. ووجه بضرورة عمل محضر بأى تلفيات داخل المخبز وغلق المخبز فورًا فى حالة وجود مخالفات وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى تجميع المخالفات والعقوبات الصادرة ضد المخالفين بصورة أسبوعية لنشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة حتى تكون عبرة للآخرين. وقد وافق على ترخيص مخابز إفرنجية وسياحية حرة بالمحافظة بعد موافقة اللجنة، وكذا دراسة تحويل بعض المخابز من سياحية إلى مدعمة.

ووجه المحافظ لأعضاء اللجنة إلى ضرورة فحص الطلبات المقدمة من المواطنين خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ الطلب بدايةً من اليوم ولا يتم النظر إلى الطلبات قبل ذلك التاريخ.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة على شوادر بيع اللحوم حفاظًا على صحة المواطنين ووجه المحافظ بضرورة عمل برميل بحنفية لضمان النظافة فى عملية غسل اللحوم ووجود ثلاجات لحفظ اللحوم بكل شادر. ومن يخالف التعليمات يتم غلقه فورًا.