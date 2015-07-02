بالصور ..مئات الشباب بالإسماعيلية يتسابقون للتبرع بالدم بمستشفى الجامعة

توافد المئات من شباب واهالى الإسماعيلية بالمستشفى الجامعي للتبرع بدمائهم لصالح جرحى العمليات الإرهابية التى حدثت صباح اليوم بشمال سيناء.

وقال الدكتور محمد صالح مدير المستشفى الجامعي أنة بالرغم من عدم وصول أى حالات للمستشفى إلا ان التبرع بالدم مستمر وفى مشهد يجسد الروح الوطنية لشعب الإسماعيلية البطل



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العشرات فى انتظار التبرع بالدم



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مجموعة من الفتيات يتبرعن بدمهن



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شباب يتبرعون بالدم



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احد الشباب اثناء تبرعه بالدم



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شباب اثناء تبرعه بالدم



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اثناء أخد العينات



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فى انتظار دورهم للتبرع بالدم