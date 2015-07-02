بالصور ..مئات الشباب بالإسماعيلية يتسابقون للتبرع بالدم بمستشفى الجامعة
توافد المئات من شباب واهالى الإسماعيلية بالمستشفى الجامعي للتبرع بدمائهم لصالح جرحى العمليات الإرهابية التى حدثت صباح اليوم بشمال سيناء.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال الدكتور محمد صالح مدير المستشفى الجامعي أنة بالرغم من عدم وصول أى حالات للمستشفى إلا ان التبرع بالدم مستمر وفى مشهد يجسد الروح الوطنية لشعب الإسماعيلية البطل
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العشرات فى انتظار التبرع بالدم
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مجموعة من الفتيات يتبرعن بدمهن
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شباب يتبرعون بالدم
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احد الشباب اثناء تبرعه بالدم
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شباب اثناء تبرعه بالدم
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اثناء أخد العينات
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فى انتظار دورهم للتبرع بالدم
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