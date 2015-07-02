مجلس جامعة المنيا يطالب الرئيس بتعديل القوانين القضائية لتحقيق العدالة

استهل مجلس جامعة المنيا فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة وأعضاء المجلس من العمداء، بالوقوف دقيقة حدادا على روح شهيد الواجب الوطنى ورجل القانون المستشار هشام بركات النائب العام.

وأصدر المجلس بيانا نعى فيه الشهيد، مؤكدا على أن القائمين بهذه الأعمال الإرهابية لا دين لهم ولا وطن ولن تثنى أعمالهم الإجرامية عن خطة الدولة لمواجهة هذا الإرهاب الغاشم لتحقيق الأمن والاستقرار.

وطالب المجلس فى بيانه رئيس الجمهورية بتعديل القوانين القضائية لتحقيق العدالة الناجزة لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد رموز الجماعة الإرهابية ليكونوا عبرة لمن يعتبر، وأعلن المجلس عن تأييده الكامل لرئيس الجمهورية فى إصداره لأى قوانين حازمة لمواجهة الإرهاب.