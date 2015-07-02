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بالصور.. المئات من القيادات والأهالى فى عزاء النائب العام بالغردقة

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أقيم مساء اليوم الأربعاء، بدار مناسبات مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، عزاء للنائب العام هشام بركات، بحضور اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والمستشار عبد الباسط قاسم، رئيس محكمة البحر الأحمر.

حضر للتعازى أعداد كبيرة من المواطنين وقيادات أمنية وتنفيذيين من محافظة البحر الأحمر، وعلى رأسهم اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر.

كما تلقى العزاء المستشار أحمد محفوظ، رئيس محكمة البحر الأحمر، والمحامى العام لنيابات البحر الأحمر المستشار إسلام بركات، والمستشار أحمد محفوظ، رئيس محكمة الجنح المستأنف، وكذلك عدد من معاونى وكلاء النيابة العامة بالمحافظة.

وقدم العزاء عدد كبير من أهالى الغردقة والقيادات الأمنية والعسكرية ووفد من الأزهر والأوقاف والكنيسة وقيادات المحافظة ووفد من الإعلاميين بالمحافظة.

كما توافد للتعازى اللواء أشرف عطوة، قائد القاعدة البحرية بالبحر الأحمر، وضباط الجيش والشرطة بالمحافظة، ورئيس مدينة الغردقة اللواء أحمد قريش.

تعليقات الصور:
>1_ عزاء النائب العام بالغردقة
>2_ جانب من الحاضرين لتقديم العزاء
>3_ وفد من الكنيسة والأزهر والأوقاف فى العزاء
>4_ وفود من النيابة العامة بالبحر الأحمر تتلقى العزاء من المحافظ ومدير الأمن
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

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