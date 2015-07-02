بالصور.. قضاة أسيوط يتلقون العزاء فى النائب العام بحضور المحافظ

تلقى وكلاء النيابة العامة وقضاة أسيوط العزاء فى شهيد الوطن المستشار هشام بركات، النائب العام، فى سرادق العزاء المقام بالقاعة الثمانية بجامعة أسيوط، بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والمستشار جمال عبد الرحمن رئيس محكمة أسيوط والمستشار لطفى سالمان رئيس نادى قضاة أسيوط وآلاف القضاة ووكلاء النيابة العامة، والإدارية ومجلس الدولة، وكافة النيابات والقيادات الشعبية والتنفيذية وأساتذة الجامعة والصحفيين وممثلين عن الأوقاف ووفود من الكنيسة فى أسيوط وممثلين للأحزاب السياسية.

وبدأت مراسم العزاء بكلمة موجزة عن المستشار هشام بركات، ثم تلاوة القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف كلمة تحدث فيها عن فضل الشهادة، وكيف لقى المستشار هشام بركات ربه شهيدا، قائلا، لا أملك إلا أن أقول لرجال القضاء والشرطة والجيش وأبناء الأمة إلا كلام المولى عز وجل "اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون".



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