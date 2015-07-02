أحمد موسى: 200 إرهابى عبروا من غزة وشاركوا فى أحداث سيناء اليوم

قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك 200 إرهابى من بينهم 20 إرهابيا أجانب دخلوا عبر حدود غزة، كما شاركت عناصر من حركة حماس الإرهابية فى العملية الإجرامية اليوم ضد الجيش المصرى.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن المخطط الإرهابى كان سيستهدف مديرية أمن شمال سيناء و20 كمين جيش وشرطة فى وقت واحد، بينما أفسد الجيش المصرى المخطط منذ بدايته وأسقط 20 إرهابيا فى اللحظات الأولى.

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