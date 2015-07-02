ميزو: حسن نصر الله أفاد الدين أكثر من الشعراوى وشيوخ بالأزهر يدعموننى سراً

قال محمد عبد الله نصر، المعروف إعلاميًا بـ"الشيخ ميزو"، إن الكثيرين من شيوخ الأزهر وأئمة الأوقاف يدعمونه سراً وينقلون له أخبار الوزارة، ولكنهم يخشون الإعلان عن أسمائهم، مضيفاً أن البابا تواضروس أقرب إنسانيا إليه من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مضيفا:" المرتد عن الإسلام لا يطبق عليه حد القتل، وأنا بطل ومستنى اللى يحبسنى، ويجب إلغاء وظيفة المفتى وداعش كفار ولو كره شيخ الأزهر".

وأعرب محمد عبد الله نصر، فى حواره مع الإعلامى طونى خليفة ببرنامج "بدون مكياج" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، عن سعادته بأداء الدكتور مبروك عطية، قائلاً " لو عاوز ابتسم وأشعر بالسعادة بسمع للدكتور مبروك عطية فأدائه لطيف وقالى يامكلبظ يامقلوظ يا أبو خدود حمره ونضاره أمدك على الفلكة ياولد".

وأضاف أن حسن نصر الله أكثر إفادة للدين الإسلامى على المستوى الحركى من محمد الشيخ متولى الشعرواى والعكس على المستوى الفكرى.

ورفض ميزو فكرة الهجرة خارج مصر إذا ما خير بين السعودية وإيران، قائلاً :" هانتحر على باب المطار لو رحلونى من مصر".