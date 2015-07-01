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رئيس وزراء ليبيا يأمل التوصل لاتفاق مع منافسيه يوم الخميس

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رئيس وزراء ليبيا يأمل التوصل لاتفاق مع منافسيه يوم الخميس رئيس وزراء ليبيا يأمل التوصل لاتفاق مع منافسيه يوم الخميس

عبد الله الثني

قال رئيس الليبية المعترف بها دوليا إنه يأمل التوصل إلى اتفاق سلام مع خصومه يوم الخميس لاقتسام السلطة في المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة والتي تستهدف إنهاء نزاع يهدد بتقسيم البلاد.

وفي ليبيا حكومتان وبرلمانان حيث تعمل الحكومة المعترف بها من شرق البلاد منذ أن سيطر تحالف مسلح يعرف بفجر ليبيا على العاصمة طرابلس في الغرب وعين حكومته الخاص العام الماضي.

وطار رئيس الحكومة عبد الله الثني الى مالطا يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات. وقال الثني إنه يحدوه أمل بالتوصل إلى اتفاق.

واضاف الثني أن الكثير من المناقشات ستجرى بالتأكيد يوم الخميس وسط تباين في المواقف مشيرا إلى أن حكومته تأمل التوصل إلى اتفاق.

وتنزلق ليبيا إلى هوة الفوضى مما يثير قلق القوى الغربية التي تخشى أن تصبح دولة فاشلة على الضفة الأخرى من البحر المتوسط قبالة أوروبا. وأصبح للمتشددين المتحالفين مع تنظيم الدولة الاسلامية أيضا وجود في غمرة الفوضى بعد أربع سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي.

وتجري أحدث جولة من المفاوضات في مدينة الصخيرات الساحلية المغربية منذ يوم الجمعة.

وبعد نحو ثلاثة أسابيع من استلام مسودة نهائية من المبعوث الأممي برناردينو ليون يحاول الفريقان المتفاوضان الاتفاق على تعديلات بينما يواصل المتشددون على الأرض القتال بحثا عن نصر عسكري.

وقال ليون في وقت سابق هذا الأسبوع إنهم يحاولون توقيع اتفاق بالأحرف الأولى يوم الخميس بعد أن يجري الطرفان مشاورات.

ولم يرد تعليق فوري من طرابلس لكن الطرفين جلسا على طاولة واحدة للمرة الأولى يوم الأحد مما يزيد الآمال في إمكانية التوصل لاتفاق بعد موافقة الجانبين مبدئيا على مسودته مع بعض التحفظات.

ويدعو مقترح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة توافق وطني تعمل لسنة واحدة فيها مجلس وزراء برئيس ونائبين وبصلاحيات تنفيذية.

وقال الثني إنه فور تشكيل حكومة وحدة فإنها ستبدأ القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

واضاف الثني أن أي حكومة عاقلة ستكافح الارهاب مشيرا إلى أن حكومته قامت بذلك في بعض الأحيان. وتابع إن مثل هذا الأمر له أهمية قصوى لأمن واستقرار ليبيا وباقي دول العالم. وقال الثني إن هذه معركة يتعين على الجميع أن يخوضوها معا.

رويترز

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