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“المصري الديمقراطي الإجتماعي” ينعي ضحايا العمليات الإرهابية في سيناء

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“المصري الديمقراطي الإجتماعي” ينعي ضحايا العمليات الإرهابية في سيناء “المصري الديمقراطي الإجتماعي” ينعي ضحايا العمليات الإرهابية في سيناء

أرشيفية

نعى الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، شهداء الواجب من أبناء قواتنا المسلحة الذين أستشهدوا اليوم، في العمليات الإرهابية الخسيسة والغادرة التي إستهدفت 19 كميناً أمنياً تابعاً للجيش والشرطة في شمال سيناء، وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، وتوجه بخالص التعازي لأهالي الشهداء والضحايا من أبناء الشعب المصري.

وأكد الحزب وقوفه خلف الدولة والجيش المصري في حربهما للدفاع عن والمصريين ضد هذا الإرهاب الأسود المدعوم من دول وأجهزة مخابرات أجنبية، مثلما يعيد التأكيد على أنه بات من الواضح أن الأساليب المتبعة حتى الآن في مواجهة الإرهاب فشلت في التصدي له، وأنه باتت هناك حاجة ماسة لإستراتيجية جديدة في مواجهة الإرهاب على المستويات الأمنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، يشارك في صياغتها كافة القوى الحية والوطنية في مصر.

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