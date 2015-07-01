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«المؤتمر» يطالب بإتخاذ موقف حاسم ضد ممولي الإرهاب

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«المؤتمر» يطالب بإتخاذ موقف حاسم ضد ممولي الإرهاب «المؤتمر» يطالب بإتخاذ موقف حاسم ضد ممولي الإرهاب


> طالب نائب رئيس حزب المؤتمر، الدكتور جمال حنفي طه، السلطات المصرية إلي إتخاذ موقف حاسم وحازم ضد ممولي الجماعات الإرهابية وعلي رأسها حكومات ودول معروفة لدي أجهزة الأمن.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمرفى تصريحات صحفية اليوم، أن ما شهدته البلاد من أعمال إرهابية استهدفت الأبرياء من مواطنين وقضاه ورجال شرطة والجيش لايجب أن يمر مرور الكرام. وطالب الأجهزة المصرية بالرد بقوه علي علي هذه العمليات وبدون أي رحمة أو أي اعتبار لمعايير أو مواثيق دولية.

وأعرب عن إدانته للحرب الشرسة التي شهدتها منطقه شمال سيناء قبل جماعات الإرهاب، بتخطيط منظم وبتمويل من دول يعرفها الشعب المصري. وأكد أن القوات المسلحة قادرة علي حماية الأرض المصرية وإفساد أي محاولة لتهديد الشعب المصري.

وطالب الشعب المصري بالإتفاف حول قيادته حتي عبور هذه المرحلة الحرجة، كما دعا رجال الأمن إلي التحلي باليقظة الدائمة وعدم الاسترخاء وهي الحالة التي يستغلها الإرهابين لتنفيذ أعمالهم القذرة.

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