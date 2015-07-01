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بالصور.. عزاء نادي القضاه ووزارة العدل للمستشار هشام بركات بالإسكندرية

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بالصور.. عزاء نادي القضاه ووزارة العدل للمستشار هشام بركات بالإسكندرية بالصور.. عزاء نادي القضاه ووزارة العدل للمستشار هشام بركات بالإسكندرية

جانب من العزاء

أقام مساء اليوم نادي القضاه ووزارة العدل، سرادق عزاء لشهيد القضاه والوطن الشهيد هشام بركات، وذلك بحضور رئيس محكمة الإسكندرية المستشار سعد السعدني ورئيس نادي القضاه المستشار عبد العزيز أبو عيانه وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاه، ومحافظ الإسكندرية هاني المسيري ومدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشرقاوى ومدير الأمن الوطني اللواء نادر جنيدى وقائد القوات البحرية وممثل عن الكنيسة والأوقاف وأحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية.
> يذكر أن شهد محيط نادى القضاه تأمينات كبيرة من قبل قوات الشرطة والقوات المسلحة، وتم إغلاق الشوارع المؤدية للنادي.

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