جنوب أفريقيا تعيد 13 طنًا من الذهب إلى إيران

أعلنت إيران اليوم الأربعاء، استرداد 13 طنًا من الذهب المجمد منذ عامين في جنوب أفريقيا على ثلاث شحنات حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في إيران.

وقال مدير البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، أن بلاده استعادت 13 طنًا من الذهب المجمد في بنوك جنوب أفريقيا. بحسب ما نشرته وكالة « سبوتنيك»

نقلت وكالة “فارس” أقوال حاكم البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف: “تمت إعادة 13 طنا من الذهب الذي وضع في بنوك جنوب أفريقيا قبل عامين ومن ثم احتجز بسبب العقوبات. وتمت إعادة الذهب نتيجة أشهر من العمل الشاق من قبل الحكومة الإيرانية”.

وأضاف سيف أن وزارة الخارجية والبنك المركزي الإيراني بذلا جهودًا كبيرة من أجل عودة الذهب إلى أصحابه. وأشار إلى أن نجاح رفع الحظر عن استرداد الذهب من جنوب أفريقيا جاء نتيجة المفاوضات التي تجري في فيينا بين إيران والسداسية بشأن البرنامج النووي.

وأوضح ولي الله سيف “منذ بداية الأسبوع استلم البنك الإيراني ثلاث شحنات كانت آخرها أربعة أطنان مساء الثلاثاء”.