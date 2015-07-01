أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

النصر «ينسحب» من مباراة المقاولون تضامنًا مع الشهداء

Google+ Print
النصر «ينسحب» من مباراة المقاولون تضامنًا مع الشهداء النصر «ينسحب» من مباراة المقاولون تضامنًا مع الشهداء

سيد عيد

أعلن نادي النصر انسحابه رسميًا من مواجهة المقاولون العرب قبل بداية المباراة  وسط محاولات لإقناعهم بخوض المباراة والتي كانت تقام على ملعب الأخير في إطار الجولة 37 من الدوري المصري.

وأوضح مراسل قناة النيل للرياضة في تصريحاته نقلا عن سيد عيد المدير الفني للنصر أن الانسحاب جاء تضامنا مع شهداء الجيش المصري الذين سقطوا صباح يوم الأربعاء.

وأضاف:”المدير الفني للنصر أكد أن ذلك التصرف لم يحدث بسبب هبوط فريقه للدرجة الثانية بشكل رسمي، وإنه لديه استعداد لعدم المشاركة في الموسم المقبل في المسابقة بسبب قراره بالانسحاب”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا