النصر «ينسحب» من مباراة المقاولون تضامنًا مع الشهداء

أعلن نادي النصر انسحابه رسميًا من مواجهة المقاولون العرب قبل بداية المباراة وسط محاولات لإقناعهم بخوض المباراة والتي كانت تقام على ملعب الأخير في إطار الجولة 37 من الدوري المصري.

وأوضح مراسل قناة النيل للرياضة في تصريحاته نقلا عن سيد عيد المدير الفني للنصر أن الانسحاب جاء تضامنا مع شهداء الجيش المصري الذين سقطوا صباح يوم الأربعاء.

وأضاف:”المدير الفني للنصر أكد أن ذلك التصرف لم يحدث بسبب هبوط فريقه للدرجة الثانية بشكل رسمي، وإنه لديه استعداد لعدم المشاركة في الموسم المقبل في المسابقة بسبب قراره بالانسحاب”.