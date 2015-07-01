قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واجب العزاء في النائب العام بالسرادق الذي أقامه قضاه وأعضاء النيابة العامة بميدان أبوالحجاج بوسط الأقصر.
> وشارك شيخ الأزهر في تقديم واجب العزاء الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر واللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر والقيادات التنفيذية والشعبية.
شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء في وفاة النائب العام بسرداق قضاة الأقصر
قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واجب العزاء في النائب العام بالسرادق الذي أقامه قضاه وأعضاء النيابة العامة بميدان أبوالحجاج بوسط الأقصر.