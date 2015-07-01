إحياء ذكرى مقتل مروة الشربيني في مدينة دريسدن الألمانية

أحيت مدينة دريسدن ذكرى مقتل الفتاة المصرية مروة الشربيني وذلك بالوقوف دقيقة صمت في مكان الحادث. وكانت الشربيني قد قُتلت طعنا بالسكين في الأول من يوليو من عام 2009 في محكمة المدينة في جريمة أثارت الكثير من ردود الفعل.

أحيت مدينة دريسدن الألمانية اليوم الأربعاء (الأول من يوليو 2015) الذكرى السادسة لمقتل المصرية مروة الشربيني، حيث وقف ممثلون عن المجتمع المدني وسياسيون دقيقة صمت في محكمة المدينة، حيث حصل الاعتداء على مروة الشربيني عام 2009، كما وضعوا ورودا بيضاء في مكان الحادث.

> من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك إن يوم 1 يوليو يبقى دائما “يوما كئيبا ومحبطا”، لأنه يذكر بالجريمة النكراء التي ارتكبت في هذا المكان.

وكانت المصرية مروة الشربيني قد تعرضت أمام أعين زوجها وولدها للطعن بسكين مما أسفر عن وفاتها ووفاة الجنين الذي كانت حاملة به. وكانت الشربيني تتواجد في المحكمة للإدلاء بشهادتها حول دعوى رفعتها ضد شخص كان قد وصمها بعبارة “إسلامية” و “إرهابية”. وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القتل.

وكالات