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احمرار الوجه دليل على خصوبة المرأة

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احمرار الوجه دليل على خصوبة المرأة احمرار الوجه دليل على خصوبة المرأة
كشفت دراسة علمية حديثة أن وجه المرأة يكون أكثر احمراراً من المعتاد خلال فترة التبويض، ولكن هذا التغيير خفى غير قابل للكشف بالعين المجردة.

وأوضح الباحثون أن هذا التغيير قد يكون إشارة ممكنة للخصوبة، وأنها قد تطورت بشكل ملحوظ عند وقت التبويض.

وقام الباحثون بدراسة التغييرات فى لون وجوه النساء على مدى شهر، وشملت الدراسة حوالى 22 امرأة، وتم تصويرهن يومياً من دون ماكياج باستخدام كاميرا رقمية حديثة قادرة على التقاط اللون أكثر دقة من الكاميرا التقليدية.

واختبر الباحثون بقيادة الدكتورة هانا رولاند، من قسم العلوم فى جامعة كامبريدج فى انجلترا، التغيرات الهرمونية التى تحدث للنساء فى فترات معينة خلال الشهر.

ووجد الباحثون أن النساء الأكثر خصوبة على أساس هذه المستويات، زادت لديهن كمية البويضات الخارجة من المبيض خلال 24 ساعة بالمقارنة بأولئك الذين شهدوا انخفاضاً فى مستوى الهرمونات لديهن.

وأضاف الباحثون أن احمرار الوجه لدى النساء يتغير بشكل ملحوظ طوال الشهر، ولكن بلغ ذروته فى فترة التبويض، لذلك استنتج الباحثون أن المرأة التى تتميز بزيادة الخصوبة فى فترة التبويض يتغير لون وجهها باللون الأحمر الفاتح.

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