ليبيا تدين العمليات الإرهابية ضد الجيش المصرى فى سيناء

أدانت الحكومة الليبية المؤقتة بأشد العبارات العمليات الإرهابية التي استهدفت الجيش المصري في شمال سيناء، مؤكدة أنها محاولة للنيل من جمهورية مصر العربية وتقليص دورها الريادي في مكافحة الإرهاب.

وجددت الحكومة الليبية المؤقتة، في بيان صحفى، تضامنها ووقوفها مع مصر في حربها على هذه الجماعات المارقة، مؤكدة بأن مكافحة الإرهاب لايمكن أن تؤتي ثمارها مالم تتضافر جهود كافة الدول والتعاون، مشيرة إلي أن القضاء عليها والوقوف بكل حزم ضد كل من يدعم هذه التنظيمات ويقف معها.

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