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مجلس الأمن يحض الفصائل الليبية على التوصل إلى اتفاق سياسى

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مجلس الأمن يحض الفصائل الليبية على التوصل إلى اتفاق سياسى مجلس الأمن يحض الفصائل الليبية على التوصل إلى اتفاق سياسى
حض مجلس الأمن الدولى الأربعاء الفصائل الليبية على التوصل إلى اتفاق سياسى، عشية استئناف المفاوضات، وفى تصريح تبناه بالإجماع، حض مجلس الأمن "المشاركين (فى المفاوضات) على الاتفاق على حكومة انتقالية وتوقيع مشروع" الاتفاق الذى عرضته الأمم المتحدة "خلال الأيام المقبلة".

وأكد اعضاء مجلس الأمن ال15 أن حكومة وحدة وطنية "هى فى مصلحة الشعب الليبى ومستقبله من أجل وضع حد للازمات السياسية والأمنية ومواجهة التهديد المتنامى للإرهاب"، ودعت الولايات المتحدة مع خمس دول أوروبية الطرفين المتنازعين فى ليبيا الى الموافقة على مشروع الاتفاق الذى قدمته الأمم المتحدة فى اطار المفاوضات الجارية بين الطرفين لحل النزاع القائم فى هذا البلد.

وتعانى ليبيا من الفوضى منذ سقوط ومقتل معمر القذافى عام 2011، وفيها حاليا برلمانان وحكومتان يتنازعان السلطة، حكومة فى طرابلس واخرى فى طبرق يعترف بها المجتمع الدولى ، وطلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وأسبانيا الثلاثاء من الطرفين توقيع الاتفاق الذى سيجتمع الطرفان مجددا لمناقشته فى المغرب الخميس.
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