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المؤتمر الوطنى الليبى: مسودة الحوار لم تتضمن التعديلات التى قدمناها

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المؤتمر الوطنى الليبى: مسودة الحوار لم تتضمن التعديلات التى قدمناها المؤتمر الوطنى الليبى: مسودة الحوار لم تتضمن التعديلات التى قدمناها
قال المؤتمر الوطني العام الليبي، المنتهية ولايته "غير معترف به دوليا"، إن مسودة الاتفاق السياسي التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة خلال الجولة الأخيرة للحوار في الصخيرات لم تتضمن التعديلات الجوهرية التي قدمها أعضاء المؤتمر.

وأكد المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا له استمرار التشاور إلى جلسة الأسبوع المقبل.

وأشار المؤتمر الوطني الليبي، في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إلى قراره تأجيل العودة إلى الصخيرات لاستئناف المشاركة في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة في ليبيا.

ولفت البيان إلى أنه بناء على ذلك قرر المؤتمر الوطني الليبي الاستمرار في التشاور حول تلك التعديلات إلى جلسة الأسبوع المقبل.

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